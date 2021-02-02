قرار عاجل من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا

كشفت صحيفة "جلوبال تايمز" اليوم الثلاثاء، عن قرار الصين بتعليق التجمعات الدينية، خلال عطلة عيد الربيع القادمة، وذلك بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.





وقالت الصحيفة إن الصين تخطط لتعليق التجمعات الدينية في العديد من الأماكن، خلال العطلة، مع زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





فيما وأعلنت السلطات المحلية في محافظة نينجهاي نينجبو بمقاطعة تشجيانج بشرق الصين أعلن الاثنين أنها ستغلق مؤقتا جميع الأماكن الدينية وتعلق جميع الأنشطة الدينية اعتبارا من 6 فبراير.





كما طالبت الحكومة من الجماعات الدينية تعزيز الدعاية للوقاية من الوباء وتقديم تفسيرات وتوجيهات للمصلين.



