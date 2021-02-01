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أخبار العالم

38 دولة أخرى ستضاف إلى القائمة.. الصين تقدم مساعدات في شكل لقاحات كورونا إلى 14 دولة نامية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:50 م
لقاحات كورونا
لقاحات "كورونا"
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أ ش أ
قدمت الصين مساعدات في شكل لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 14 دولة نامية، وستضيف 38 دولة نامية أخرى إلى قائمة المستفيدين من هذه المساعدات. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين - في تصريح، تعليقا على وصول أول دفعة من جرعات لقاح (كوفيد-19) من شركة (سينوفارم) التي تبرعت بها الحكومة الصينية لباكستان صباح اليوم - "إنه بالإضافة إلى باكستان، تقدم الصين مساعدات في شكل لقاحات ضد كوفيد-19 إلى 13 دولة نامية، من بينها بروناي ونيبال والفلبين وميانمار وكمبوديا ولاوس وسريلانكا ومنغوليا وفلسطين وبيلاروسيا وسيراليون وزيمبابوي وغينيا الاستوائية". 

وأضاف أن الصين ستساعد 38 دولة نامية أخرى تحتاج إلى لقاحات (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن الصين تشارك أيضا بنشاط في مبادرة منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول النامية. 

وتابع أن دفعة اللقاحات المعطلة التي وصلت باكستان اليوم، هي الأولى من نوعها التي تقدمها الحكومة الصينية إلى دولة أجنبية، معتبرا أن ذلك يعكس التزام الصين بجعل لقاحاتها المطورة محليا منتجا عاما عالميا. 

وأشار إلى أن الصين تدعم شركاتها المحلية في التعاون مع شركائها الخارجين في مجال البحث والتطوير والإنتاج التعاوني للقاحات، وأن الصين تدعم الشركات ذات الصلة في تصدير اللقاحات إلى الدول التي تحتاج إليها بشكل عاجل، وتعترف باللقاحات الصينية وتسجلها للاستخدام الطارئ. 

ولفت إلى أن الصين "تتطلع أيضا إلى الجهود المشتركة للمجتمع الدولي، لتعزيز التوزيع والاستخدام المتكافئين لللقاحات في جميع أنحاء العالم، وضمان توافر اللقاحات بأسعار معقولة في الدول النامية". 
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