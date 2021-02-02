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فن

فى عيد ميلاد ساندرا نشأت.. 8 معلومات لا تعرفها عنها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل المخرجة ساندرا نشأت، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز المخرجات المتواجدات على الساحة في الفترة الحالية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.

1- اسمها بالكامل ساندرا نشأت بصال، من مواليد 2 فبراير عام 1970.

2- حاصلة على بكالوريوس من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، بالإضافة إلى ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية.

3- بدأت مشوارها الفنى بفيلم روائى قصير حمل اسم "آخر الشتا".

4- كان أول أعمالها فى مجال الأفلام الروائية الطويلة فيلم "مبروك وبلبل" مع الفنان يحيى الفخرانى.

5- من أبرز أعمالها "حرامية فى كى جى تو، ملاكى إسكندرية، الرهينة، المصلحة، ليه خلتنى احبك".

6-متزوجة من أحد رجال الأعمال ولديها طفل واحد.

7- قدمت بعض الأفلام التي استطلعت من خلالها آراء الشارع المصري مثل فيلم "شارك"، والذي تواكب مع الاستفتاء على دستور مصر 2013/ 2014.

8- حاورت الرئيس عبد الفتاح السيسى تليفزيونيا؛ بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
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