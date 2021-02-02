شاهد.. موهبة مصرية نادرة تطوع الأسلاك وتصنع مجسمات عالمية





وأضافت هبه شلتة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنها بدأت تخترع طرقا جديدة فى تطويع الأسلاك بعد تمكنها من الموضوع.





وأشارت إلى أنه يمكنها عمل معرض ولكن لم تفكر فى بيع شغلها ومنتجاتها بعد، لافته إلى أن هناك الكثير من الناس عرضوا عليها مبالغ مالية لبيع أحد مجسماتها ولكنها كانت ترفض.





وتابعت أن أصدقاءها وأهلها كان لهم دورا كبيرا جدًا لتنمية موهبتها وتشجيعها حتى تحترف فيها، منوهة إلى أن هذه المجسمات عالمية وهناك ناس تستخدمه بالديكور أو فى التعبير عن قضايا الحرق والحوادث وغيرها.

قالت هبة شلتة، موهبة نادرة تطوع الأسلاك وتصنع المجسمات، إنها تعلمت صنع هذه المجسمات عن طريق اليوتيوب والإنترنت فى بداية الأمر.