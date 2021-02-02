رئيس الكونغو: أسعى خلال رئاستي للاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة

قال فليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو الديمقراطية إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبادل الخبرات فيما يتعلق بمياه النيل ، مضيفا أنه أحاط الرئيس السيسي خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم،علمًا باستقباله مؤخرًا في كينشاسا لرئيسة إثيوبيا ووزيري الخارجية والري السودانيين، كل علي حده، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة.



