المشدد 10 سنوات لمواطن بالشرقية.. استولى على 250 ألف جنيه "معاش سيدة متوفاة"

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام اليوم، حكمها بمعاقة مواطن بمركز ديرب نجم، بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بتزوير محرر رسمي "بطاقة دفع الكتروني" لسيدة متوفاة لمدة 7 سنوات، وحصل بدون وجه حق على 250 ألف جنيه من معاشها من التأمينات الاجتماعية بمكتب ديرب نجم.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة العامة بجنوب الزقازيق إحالة المتهم " ع ج " مقيم طحا دائرة المركز الي محكمه جنايات الزقازيق لقيامه فى غضون عام 2018، بالتزوير وطلب استخراج بدل تالف لبطاقة دفع الكتروني ودفتر استلام بطاقات الدفع الالكتروني بمكتب تأمينات ديرب نجم، بالإشتراك مع موظفين حسنى النية بالتأمينات الاجتماعية، وقام بالتوقيع على دفتر الاستلام باسم المستفيدة " خ ع " من المعاش، وذلك بقصد سحب مبالغ مالية بدون وجه حق.





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وتبين من التحقيقات وأقوال " محمد ال " 55 سنة أفاد أن والدته فارقت الحياة بتاريخ 24 أكتوبر من عام 2011،إلا أنه فوجئ فى عام 2018 بمطالبة مكتب تأمينات ديرب نجم له، ولبقية ورثة المتوفية، بدفع مبلغ 250 ألف جنيه، نظير صرف مبالغ معاشات غير مستحقة، لوفاة المستفيدة، وأضاف بتقديمهم شهادة وفاة للتأمينات.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم والذي لا تربطه صلة قرابة بالمتوفية بصرف المبالغ عن والدته طوال تلك الفترة، وتم القبض على المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة بديرب نجم بالشرقية،إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 12510 لسنة 2020 جنايات ديرب نجم،والمقيدة برقم 1604 كلى جنوب الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.