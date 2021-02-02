مصرع طالبة أسفل عجلات قطار الزقازيق

لاقت فتاة في العشرين من العمر بمحافظة الشرقية، مصرعها أسفل عجلات قطار بمحطة الزقازيق عقب سقوطها أسفل عجلات القطار.





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الزقازيق العام، يفيد وصول فتاة جامعية جثة هامدة، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بمحطة قطارات الزقازيق.





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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن الفتاة تدعى "سميرة م" 21 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق ومقيمة بمركز أبوكبير وأثناء انتظارها القطار بالمحطة للعودة إلى قريتها سقطت أسفل عجلات القطار أثناء دخوله المحطة .

تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الزقازيق العام وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجاري تحرير محضر بالواقعة.