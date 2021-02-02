ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الفيوم تمنح 398 درجة علمية خلال عام 2020

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:09 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر - رئيس جامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، تحقيق الجامعة تقدمًا ملموسًا في منح الدرجات والشهادات العلمية للباحثين خلال العام الجامعي 2020 حيث تم منح 284 درجة ماجستير و 114 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم بالإضافة إلى 2680 شهادة دبلوم تخصصي.


أوضح شديد بأن ذلك يأتي وفقًا للخطة البحثية للجامعة 2016/2021 وتماشيًا مع خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تلبي طموحات المجتمع الأكاديمي وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.


احتلت كلية الطب النصيب الأكبر حيث تم منح 53 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، تلتها كلية التربية بنسبة 44 رسالة ماجستير و 16 رسالة دكتوراه، ثم كلية الهندسة بنسبة 41 رسالة ماجستير و 12 رسالة دكتوراه، ثم كلية الخدمة الاجتماعية بنسبة 20 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، ثم كلية الآداب بنسبة 16 رسالة ماجستير و12 رسالة دكتوراه.


أقرأ أيضا :  إطلاق تحالف مشروع العيادة الزراعية برئاسة جامعة الفيوم


أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم إطلاق تحالف مشروع العيادة الزراعية برئاسة جامعة الفيوم، بحضور أ.د نيفين السواح عميد كلية الزراعة، وأ.د كمال غلاب،  عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وأ.د سناء هارون، المدير التنفيذي للمشروع والأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، وأعضاء تحالف المشروع بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وأوضح الدكتور  أحمد جابر شديد أن مشروع العيادة الزراعية برئاسة جامعة الفيوم هو أحد المشروعات الممولة من أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي ويضم تحالف المشروع  ١٠ جامعات مصرية بالإضافة إلى ممثلين عن شركات القطاع الخاص.

وأضاف شديد أن المشروع يعتبر من المشروعات القومية الهامة والذي يهدف إلى إنشاء أول عيادة زراعية إلكترونية تحتوي على معلومات المحاصيل الهامة بمنطقتي المغرة والواحات الخارجة وهما من المناطق المستهدف منها استصلاح ١٥٠٠ فدان والتي حددتها القيادة السياسية للاهتمام بها وزراعتها.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم على كامل الاستعداد لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم لأي جانب من جوانب مشروع العيادة الزراعية والذي يعتبر من أهم المشروعات الأكاديمية والبحثية بما يضمه من كوادر ونخبة علمية متخصصة.




Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طلاب آثار الفيوم يزورون المتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات

وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجديد لمعهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم

قيد وتسجيل ٥٧ رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة الفيوم

المركز القومى للبحوث يحصل على ستة مشروعات في مجالات الزراعة والمياه والطاقة

إطلاق تحالف العيادة الزراعية بجامعة الفيوم

إطلاق تحالف مشروع العيادة الزراعية برئاسة جامعة الفيوم

ترشيحاتنا

"العفو الدولية" تفبرك تقارير عن أوضاع سجناء الإخوان في مصر

بعد إصابة نائبين.. حقيقة إصابة ثالث بـ كورونا عن الإسماعيلية

لبنان.. بشرى سارة بشأن فتح البلاد عقب انتهاء الإغلاق

مش بس bein sports .. تعرف على القنوات الناقلة لموقعة الأهلى والدحيل القطري بمونديال الأندية

الدوري الممتاز.. التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا وأسوان.. فيديو

السيسي يؤكد دعم مصر للكونغو في رئاستها للاتحاد الأفريقي القادمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك

ايلون ماسك يستجيب لعملاء تيسلا ويخفض أسعار TESLA MODEL S

دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا