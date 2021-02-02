جامعة الفيوم تمنح 398 درجة علمية خلال عام 2020

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، تحقيق الجامعة تقدمًا ملموسًا في منح الدرجات والشهادات العلمية للباحثين خلال العام الجامعي 2020 حيث تم منح 284 درجة ماجستير و 114 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم بالإضافة إلى 2680 شهادة دبلوم تخصصي.





أوضح شديد بأن ذلك يأتي وفقًا للخطة البحثية للجامعة 2016/2021 وتماشيًا مع خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تلبي طموحات المجتمع الأكاديمي وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.





احتلت كلية الطب النصيب الأكبر حيث تم منح 53 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، تلتها كلية التربية بنسبة 44 رسالة ماجستير و 16 رسالة دكتوراه، ثم كلية الهندسة بنسبة 41 رسالة ماجستير و 12 رسالة دكتوراه، ثم كلية الخدمة الاجتماعية بنسبة 20 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، ثم كلية الآداب بنسبة 16 رسالة ماجستير و12 رسالة دكتوراه.





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أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم إطلاق تحالف مشروع العيادة الزراعية برئاسة جامعة الفيوم، بحضور أ.د نيفين السواح عميد كلية الزراعة، وأ.د كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وأ.د سناء هارون، المدير التنفيذي للمشروع والأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، وأعضاء تحالف المشروع بالمكتبة المركزية بالجامعة.





وأوضح الدكتور أحمد جابر شديد أن مشروع العيادة الزراعية برئاسة جامعة الفيوم هو أحد المشروعات الممولة من أكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي ويضم تحالف المشروع ١٠ جامعات مصرية بالإضافة إلى ممثلين عن شركات القطاع الخاص.





وأضاف شديد أن المشروع يعتبر من المشروعات القومية الهامة والذي يهدف إلى إنشاء أول عيادة زراعية إلكترونية تحتوي على معلومات المحاصيل الهامة بمنطقتي المغرة والواحات الخارجة وهما من المناطق المستهدف منها استصلاح ١٥٠٠ فدان والتي حددتها القيادة السياسية للاهتمام بها وزراعتها.





وأكد الدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم على كامل الاستعداد لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم لأي جانب من جوانب مشروع العيادة الزراعية والذي يعتبر من أهم المشروعات الأكاديمية والبحثية بما يضمه من كوادر ونخبة علمية متخصصة.











