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توك شو

أحمد عزمي يكشف عن مراهقته وقصص الحب: دايما كنت بستعين بصديق

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:12 م
الفنان احمد عزمي
الفنان احمد عزمي
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فرح علاء الخولي
قال الفنان احمد عزمي، إنه تعرض لزيادة في الوزن نظرا لتراكمات وبعض الاضطرابات في الحالة النفسية وكان ذلك خلال سنة فاكتسب 12 كيلو زائد عن وزنه، بينما استطاع في وقت قصير خلال عمله في المسرح مع الدكتور يحيى الفخراني.

ووصف الفنان أحمد عزمي، خلال حواره في برنامج "راجل و2ستات"، المذاع على قناة "اون تي في"، علاقته بابنه آدم قائلا:"انا كنت خايف، لان مش عارف هتكلم معاه ازاي في مواضيع مختلفة" وذك لان ابنه كان يمر بمرحلة المراهقة، ولكن قال ان ابنه فاجئه بالسؤال اولا وانه تجرأ واستطاع كسر هذا الحاجز، منوها انه خاصة ان هو ووالدته منفصلين فلم يتقابلوا كثيرا، معقبا: "انا بحب علاقتنا اننا صحاب".

واشار الي انه كان طفل خجول ويخاف، ورمانسي وكان دائما يستعين بصديق في امور الحب والرمانسية.
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