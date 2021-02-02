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محافظات

رئيس جامعة المنوفية: وحدة فصل وغسيل البلازما فريدة من نوعها داخل المحافظة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:48 م
صدى البلد
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مروة فاضل


أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن وحدة غسيل و فصل البلازما العلاجية Therapeutic Apheresis تعتبر من الوحدات المتميزة بمستشفيات الجامعة، والتى تخدم عدد كبير من المرضي البالغين والأطفال، وهى الوحيدة من نوعها في محافظة المنوفية في علاج المرضي البالغين والوحدة الوحيدة في الدلتا لعلاج الأطفال.

وأضاف الدكتور محمود قوره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الوحدة تتكون من عدد ٤ أجهزة Apheresis Machines  من أحدث الأجهزة المتوفرة بالعالم وتخدم جميع الأقسام الداخلية للمستشفي وخاصة أقسام الباطنة العامة والنفسية والعصبية والأطفال.

وأوضحت الدكتورة ريهام الزيات مدير الوحدة أن عملية فصل البلازما Plasmapheresis هي عملية يتم فيها فصل الجزء السائل من الدم أو البلازما عن خلايا الدم، وذلك لاستبدال البلازما بمحلول آخر، مثل: الألبومين (Albumin)، وذلك لمعالجة البلازما ومن ثم إعادتها للجسم.

و يعد فصل خلايا الدم عن البلازما أحد أهم الخطوات الأساسية والحيوية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض؛ حيث يمكن استخدام عملية فصل البلازما لعلاج مجموعة من اضطرابات المناعة الذاتية عن طريق إزالة البلازما التي تحتوي على أجسام مضادة تهاجم الجهاز المناعي.

و هناك العديد من الأمراض التى تحتاج إلى العلاج من خلال البلازما العلاجية مثل إعتلال الأعصاب، متلازمة غيلان، الوهن العضلي، إلتهاب الأوعية المجهرى، فيروس نقص المناعة البشرية، التصلب المتعدد MS و غيرها من الأمراض.

و تختلف جلسات البلازما العلاجية تماما عن جلسات الغسيل الكلوى، فهى ليست مدى الحياة مثل الغسيل الكلوى، إنما هى عدة جلسات وفق احتياج الحالة، و دون مبالغة يشعر المريض بتحسن واضح بعد أول جلسه  مباشرة.
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