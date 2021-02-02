الصين المشتبه به.. اختراق إلكتروني جديد يضرب الحكومة الأمريكية.. تفاصيل

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن محققين أمريكيين اكتشفوا اختراقًا إلكترونيًا داخل وزارة الزراعة الأمريكية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر إن قراصنة صينيين يشتبه في أنهم استغلوا ثغرة في برمجيات صنعتها شركة "سولارويندز" للمساعدة في اختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية الأمريكية العام الماضي، مما يمثل تحولًا جديدًا في اختراق واسع النطاق للأمن السيبراني.





وذكر شخصان تم إطلاعهما على القضية، أن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشفوا مؤخرًا أن المركز المالي الوطني، وهو وكالة الرواتب الفيدرالية داخل وزارة الزراعة الأمريكية، كان من بين الهيئات المتضررة، مما أثار مخاوف من احتمال تعرض بيانات الآلاف من موظفي الحكومة للخطر.





ويعد هذا البرنامج الذي استغله الفريق الصيني المشتبه به منفصل عن اختراق عملاء الحكومة الروسية، حيث استخدموه لمعرفت بيانات 18 ألف من عملاء سولارويندز، بما في ذلك الوكالات الفيدرالية الحساسة.





وقال باحثون أمنيون سابقًا إن مجموعة ثانية من المتسللين كانت تسيء استخدام برنامج سولارويندز في نفس وقت الاختراق الروسي، لكن لم يتم الإبلاغ عن الاشتباه في الصين واختراق الحكومة الأمريكية الذي أعقب ذلك.





ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد المنظمات التي تعرضت للاختراق بسبب العملية الصينية المشتبه بها.





وقالت المصادر ، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن المهاجمين استخدموا البنية التحتية للحاسوب وأدوات القرصنة التي سبق نشرها بواسطة أجهزة إلكترونية صينية مدعومة من الدولة.





من جانبه، اعترف متحدث باسم وزارة الزراعة الأمريكية بحدوث خرق للبيانات لكنه رفض التعليق. وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الحديث أيضًا.