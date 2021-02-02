البورصات العربية اليوم.. مصر تربح 5.2 مليار جنيه وتقود رأس المال العربي.. ارتفاع مؤشرات العراق وفلسطين والبحرين.. وخسارة بسوق مال السعودية وتونس وعمان والأردن

البورصات العربية اليوم:

- بورصة مصر تربح 5.2 مليار جنيه وتقود رأس المال العربي

- ارتفاع مؤشرات العراق وفلسطين والبحرين بتعاملات منتصف الأسبوع

- خسارة بسوق مال السعودية وتونس وعمان والأردن

شهدت معظم البورصات العربية، ارتفاعا لمؤشراتها بجلسات مستهل الأسبوع، اليوم الثلاثاء، 2 فبراير 2021، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم المصرية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم بربح 5.2 مليار جنيه، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.

بورصة مصر

دفعت عمليات شراء من قِبَل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي وتعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم.





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 42ر0% مسجلًا 55ر11637 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 15ر1% ليصل إلى 52ر2414 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 04ر1% إلى قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 66ر3448 نقطة.





وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 2ر5 مليارات جنيه ليصل إلى 1ر708 مليارات جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت 5ر6 مليارات جنيه.