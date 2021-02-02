البورصات العربية اليوم.. مصر تربح 5.2 مليار جنيه وتقود رأس المال العربي.. ارتفاع مؤشرات العراق وفلسطين والبحرين.. وخسارة بسوق مال السعودية وتونس وعمان والأردن

البورصات العربية اليوم:
- بورصة مصر تربح 5.2 مليار جنيه وتقود رأس المال العربي
- ارتفاع مؤشرات العراق وفلسطين والبحرين بتعاملات منتصف الأسبوع
- خسارة بسوق مال السعودية وتونس وعمان والأردن
شهدت معظم البورصات العربية، ارتفاعا لمؤشراتها بجلسات مستهل الأسبوع، اليوم الثلاثاء، 2 فبراير 2021، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم المصرية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم بربح 5.2 مليار جنيه، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.
بورصة مصر
دفعت عمليات شراء من قِبَل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي وتعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 42ر0% مسجلًا 55ر11637 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 15ر1% ليصل إلى 52ر2414 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 04ر1% إلى قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 66ر3448 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 2ر5 مليارات جنيه ليصل إلى 1ر708 مليارات جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت 5ر6 مليارات جنيه.
البورصة العراقية
أغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعًا بنسبة 0.53% , متوقفًا عند 490.26 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 15 شركة, وانخفاض أسهم شركتين أخريتين, فيما حافظت 10 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,227,027,885 سهمًا, بقيمة 1,058,867,837 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 503 صفقات, شملت 27 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.
البورصة الفلسطينية
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.17% ما يعادل 0.83 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 494.07 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 360,763 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 759,373 دولارًا نفذت من خلال 80 صفقة.
مؤشرا البحرين
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,466.68 بارتفاع قدره 0.31 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 641.94 بارتفاع قدره 4.26 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و562 ألفا و813 سهما بقيمة إجمالية قدرها 744 ألفا و942 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 117 صفقة.
البورصة الأردنية
أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.24%، عند مستوى 1721.68 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3377 صفقة.
الأسهم العمانية
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (61ر3622) نقطة منخفضا بـ (6ر27) نقطة وبنسبة (756ر0 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي اغلقت على (19ر3650) نقطة.
وبلغت قيمة التداول (965) ألف و(279) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (3ر65 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (583) الف و(831) ريالًا عمانيًا.
بورصة تونس
أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم، على تراجع، حيث أقفل على نسبة 0.59 % ، ليصل عند 6596.32 نقطة، وبلغ حجم الأموال المتداولة 4.6 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة، وانخفاض أسهم 39 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.
سوق الأسهم السعودية
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 29.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8618.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المصافي، وحلواني إخوان، والبحر الأحمر، والمتحدة للتأمين، وصادرات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جازادكو، وملاذ للتأمين، ووقت اللياقة، وإسمنت العربية، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 8.43%.
فيما كانت أسهم شركات المصافي، وكيان السعودية، والبحر الأحمر، وأبو معطي، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأبو معطي، والفخارية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي ( نمو ) اليوم منخفضًا 167.25 نقطة ليقفل عند مستوى 25067.24 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 860 صفقة.