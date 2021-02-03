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محافظات

ضبط لحوم فاسدة بالنزهة وتحصين الحيوانات ضد الأمراض في التبين.. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:50 ص
ضبط لحوم فاسدة
ضبط لحوم فاسدة
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عبد العزيز جمال
ضبطت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، لحوم بقريَة غير صالحة وبها علامات فساد وكمية من الكبد والسجق المنتهي الصلاحية وغير الصالح، وذلك خلال حملة بحي النزهة.

كما تم ضبط لحوم مجمدة تمت إذابتها وعليها بطش حمراء للإيهام أنها لحوم بلدية ومخالفة للمواصفات القياسية، وأيضًا ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر بقيادة الدكتورة لوئيس شنودة مدير إدارة النزهة و د.رحاب محمد ود. ماجدة رمسيس من أطباء الإدارة.

واتخذت الإجراءات القانونية وتحرير محضر والتحفظ على المضبوطات المضبوطات غير الصالحه للاستهلاك لحين صدور قرار النيابة بإعدامها بطريقة آمنة.

وفي سياق آخر تشكلت لجنه لتحصين عدد من الأبقار والأغنام ضد مرض جدرى الماشية والأغنام كما قامت اللجنة بترقيم وتسجيل عدد من الأبقار والماعز.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهره وتحت إشراف مدير إدارة التبين البيطريه دكتور تامر محمد المشد.

وقامت اللجنة بتوعية وإرشاد المربين بضرورة وفائدة تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة حفاظًا على الثروة الحيوانية وأهمية الترقيم والتسجيل من حيث معرفة التاريخ العمري والوراثي والتحصينات التي تمت لنفس الحيوان.
ضبط لحوم فاسدة بالنزهة وتحصين الحيوانات ضد الأمراض في التبين.. صور
ضبط لحوم فاسدة بالنزهة وتحصين الحيوانات ضد الأمراض في التبين.. صور
ضبط لحوم فاسدة بالنزهة وتحصين الحيوانات ضد الأمراض في التبين.. صور
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