عصير البصل..طريقة تحضيره وفوائده الصحية المذهلة

يحتوي البصل على كمية جيدة من الألياف ومضادات الأكسدة والأنسولين الموجودة فيه، حتى أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، لذلك فمن حركة الأمعاء إلى المساعدة في العناية بالشعر والبشرة، يعتبر ماء البصل سائلًا مفيدًا جدًا.





لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth” بعض الفوائد الرئيسية لماء البصل.





1. التحكم في مرض السكر





مرض السكري هو حالة نمطية تؤثر على كثير من الناس ووظائفهم الجسدية، لذلك يمكن أن يصبح ماء البصل مفيدًا في التحكم بمستويات السكر في الدم عند تناولها باعتدال،حيث يحتوي البصل على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) مما يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.





2. تحسين الهضم

يمكنك حتى إضافة ماء البصل في نظامك الغذائي بعدة طرق، فعن طريق تناول البصل يمكن للفرد أن يفيد الجسم لأنه يحسن الهضم، فكونه غنيًا بالألياف فإن ماء البصل يساعد في آلية حركة الأمعاء الصحية.





3. يحسن نمو الشعر ويزيل قشرة الرأس





يواجه الكثير من الناس مشكلة قشرة الرأس ويحاولون إيجاد علاج منزلي لها، لذلك يلعب البصل أيضًا دورًا في منع تساقط الشعر وتحسين نمو الشعر والقضاء على قشرة الرأس، حيث يحتوي ماء البصل على مضادات الأكسدة التي تساعد في منع تساقط الشعر، مما يؤدي أيضًا إلى نمو الشعر بشكل جيد، ويمكن أن يكون حلًا مفيدًا للعناية بالشعر لمنع الشيب المبكر أيضًا.





4. العناية بالبشرة





ميزة أخرى لاستخدام ماء البصل على بشرتك هي أنها تحافظ على صحة الجلد، تساعد الفيتامينات والمعادن المختلفة في تجديد شباب البشرة وتقليل حب الشباب، يمكنك صنع ماسك أو عبوة لنفسك للحفاظ على

روتين العناية بالبشرة.





المكونات:





-بصلة واحدة (مقطعة)

-نصف كوب ماء

-5 قطرات من عصير الليمون

-رشة ملح (غير ضروري)





طريقة التحضير:



