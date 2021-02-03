أحلام تروج لأغنيتها الجديدة "فدوة عيونك"

روجت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي لألبومها الجديد من خلال نشرها جزء من كليب "فدوة عيونك" ، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وتقول كلمات الأغنية:"فدوه عيونك لو غدت روح مغليك،وش عاد لو راحت لعينك عشاير،بيع ما يغلا على الكون واشريك،واسوق لي جتني علومك بشاير..وازعل جميع الناس بالحيل وارضيك..واصبر ولو دارت علي الدواير..وازعل جميع الناس بالحيل واشريك..واصبر ولو دارت علي الدواير..فدوت عيونك..فدوت عيونك لو غدت روح مغليك "
وكتبت الشمسي معلقة من خلال الأغنية:" من كلمات سمو الأمير الشاعر( دايم السيف ))#خالد_الفيصل،والحان الموسيقار #طلال توزيع #خالد_عز #فدوه عيونك من البومي الجديد .
وتقول كلمات الأغنية:"فدوه عيونك لو غدت روح مغليك،وش عاد لو راحت لعينك عشاير،بيع ما يغلا على الكون واشريك،واسوق لي جتني علومك بشاير..وازعل جميع الناس بالحيل وارضيك..واصبر ولو دارت علي الدواير..وازعل جميع الناس بالحيل واشريك..واصبر ولو دارت علي الدواير..فدوت عيونك..فدوت عيونك لو غدت روح مغليك "