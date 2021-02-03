أحلام تروج لأغنيتها الجديدة "فدوة عيونك"





وكتبت الشمسي معلقة من خلال الأغنية:" من كلمات سمو الأمير الشاعر( دايم السيف )) #خالد_الفيصل ،والحان الموسيقار #طلال توزيع #خالد_عز #فدوه عيونك من البومي الجديد .



وتقول كلمات الأغنية:"فدوه عيونك لو غدت روح مغليك،وش عاد لو راحت لعينك عشاير،بيع ما يغلا على الكون واشريك،واسوق لي جتني علومك بشاير..وازعل جميع الناس بالحيل وارضيك..واصبر ولو دارت علي الدواير..وازعل جميع الناس بالحيل واشريك..واصبر ولو دارت علي الدواير..فدوت عيونك..فدوت عيونك لو غدت روح مغليك "









وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فنBox‬ للموسيقى.

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات .

ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».



روجت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي لألبومها الجديد من خلال نشرها جزء من كليب "فدوة عيونك" ، وذلك من خلال حسابها الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.