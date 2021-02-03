محافظ المنيا يكرم الفائزين في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضي بعنوان " النساء في القرآن"، حيث تواصل محافظة المنيا، دعمها للمسابقة علي مدار عدة سنوات، وقد شمل التكريم شهادات للفائزين ومبلغ مالي.

وبحسب بيان، الأربعاء، جاء ذلك بحضور علي عبد الحكيم مدير عام إذاعة شمال الصعيد.

قال المحافظ، إن الاهتمام بدعم هذه المسابقات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمساهمة في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية.

هنًا المحافظ، جميع الفائزين بالمسابقة، معربًا عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية والتي تعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية وتدعو الي التسامح، كما تهدف الي القضاء على الأفكار الهدامة وتسعي لإعمار الوطن.

وجه مدير إذاعة شمال الصعيد، الشكر لمحافظ المنيا، على زيادة الدعم المحدد من المحافظة، مؤكدًا على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة لدعم المشاركين في المسابقات الدينية.

وفي سياق متصل هنأ اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا، الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا، وذلك لنجاحه في إجراء أول عملية جراحية لزراعة قرنية كاملة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار، حيث تعتبر اول مستشفى رمد في الصعيد تبدأ في عمليات زراعة القرنية.

وجه المحافظ، الشكر والتحية لجميع الأطباء، والتمريض، والعاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة بشكل عام، وللفريق الطبي الذي أجري تلك الجراحة بشكل خاص، في ظل تحدي مواجهة فيروس كورونا المستجد ، مما يشير الى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير الدولة لكافة المستلزمات والمباني التي تسهم بشكل فعال لتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن العملية أجريت لمريض يبلغ من العمر 41 سنة، حيث كان يعاني من سحابة مركزية بالقرنية اليمني، وتمت زراعة قرنية كاملة له، حيث ضم الفريق الطبي الذي أجري العملية الدكتور أحمد محمد عبد الحميد ، والدكتور ارساني مقار نجيب، ودكتور تخدير مدحت صموئيل وطاقم التمريض ، الممرضة خضرة عبد النبي محمد، وعبير صلاح إسماعيل، وحفصة عبد النعيم مكرم.