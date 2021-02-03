محافظ المنيا يكرم الفائزين في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضي بعنوان " النساء في القرآن"، حيث تواصل محافظة المنيا، دعمها للمسابقة علي مدار عدة سنوات، وقد شمل التكريم شهادات للفائزين ومبلغ مالي.
وبحسب بيان، الأربعاء، جاء ذلك بحضور علي عبد الحكيم مدير عام إذاعة شمال الصعيد.
قال المحافظ، إن الاهتمام بدعم هذه المسابقات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمساهمة في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية.
هنًا المحافظ، جميع الفائزين بالمسابقة، معربًا عن بالغ سعادته عن دعم المسابقات الدينية والتي تعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية وتدعو الي التسامح، كما تهدف الي القضاء على الأفكار الهدامة وتسعي لإعمار الوطن.
وجه مدير إذاعة شمال الصعيد، الشكر لمحافظ المنيا، على زيادة الدعم المحدد من المحافظة، مؤكدًا على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة لدعم المشاركين في المسابقات الدينية.
وفي سياق متصل هنأ اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا، الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا، وذلك لنجاحه في إجراء أول عملية جراحية لزراعة قرنية كاملة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار، حيث تعتبر اول مستشفى رمد في الصعيد تبدأ في عمليات زراعة القرنية.
وجه المحافظ، الشكر والتحية لجميع الأطباء، والتمريض، والعاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة بشكل عام، وللفريق الطبي الذي أجري تلك الجراحة بشكل خاص، في ظل تحدي مواجهة فيروس كورونا المستجد ، مما يشير الى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير الدولة لكافة المستلزمات والمباني التي تسهم بشكل فعال لتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن العملية أجريت لمريض يبلغ من العمر 41 سنة، حيث كان يعاني من سحابة مركزية بالقرنية اليمني، وتمت زراعة قرنية كاملة له، حيث ضم الفريق الطبي الذي أجري العملية الدكتور أحمد محمد عبد الحميد ، والدكتور ارساني مقار نجيب، ودكتور تخدير مدحت صموئيل وطاقم التمريض ، الممرضة خضرة عبد النبي محمد، وعبير صلاح إسماعيل، وحفصة عبد النعيم مكرم.