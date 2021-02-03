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فن

فى ذكرى رحيلها.. سميرة عبد العزيز تكشف أسرارا لأول مرة عن والدة أم كلثوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:18 م
صدى البلد
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محمد نبيل .. مريم عزت
تحل اليوم الأربعاء 3 فبراير، ذكرى وفاة كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم، التي عاشت في وجدان المشاهد العربي بأغانيها وأعمالها.

وكانت قد كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز ، عن اسرار لأول مرة عن والدة ام كلثوم . 

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز خلال لقاء مع صدى البلد ، كانت والدة أم كلثوم شخصيتها قوية ولكن كانت تحبها كثيرا وهى من تقوم بأعداد الطعام بنفسها دون مساعدة أحد ، مضيفة أن كانت تقوم بإخفاء الطعام بطرحه حتى لا يقوم أحد بالنظر عليها ، كما انها كانت لا تصافح أحد . 


وكانت ارتبطت أم كلثوم خلال مسيرتها الطويلة بعلاقات حب متعددة من عدد من الرجال الذين استطاعوا الزواج منها.

الرجل الأول في حياة "كوكب الشرق"، هو الشيخ عبد الرحيم، وهو أحد أصدقاء والدها، الذي تزوج منها بشكل صوري، حتى تتمكن من السفر للعراق لإحياء 4 حفلات هناك، حيث كان القانون يمنع سفر الفنانات غير المتزوجات إلى الخارج، فاضطرّت لتلك الحيلة حتى تتمكن من السفر، واستمرت هذه الزيجة ثلاثة أسابيع، وهي الفترة التي قضتها "أم كلثوم" خارج البلاد.

الرجل الثاني، وهو الشاعر "أحمد رامي"، الذي وقع في غرام "كوكب الشرق" من أول لقاء، لكنها لم تستجب لحبه، فاضطر للزواج من إحدى أقاربه، لكن ظلّ قلبه عاشقًا لأم كلثوم.

الرجل الثالث، وكان الموسيقار "محمد القصبجي"، الذي جسّد عشقه لها في ألحانه، وفي موافقته على الجلوس خلفها على كرسي خشبي وفي يده العود، فقد ارتضى أن يعيش صامتًا في حبه لا يرغب سوى في البقاء بجانبها، فهو لم يتحمّل فراقها على الرغم من رفضها عددًا من ألحانه. 
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