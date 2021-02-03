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فن

في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. طلب غريب لـ أم كلثوم من حارس مقبرتها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:54 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة أم كلثوم، التى برعت فى تقديم العديد من الروائع الغنائية التى تظل تطرب أذن المستمع العربى.


وقدم الإعلامي محمود سعد حلقة خاصة عن الفنانة الكبيرة أم كلثوم، من داخل قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس كوكب الشرق.


وأوضح سعد خلال حلقة تليفزيونية من برنامج "باب الخلق" الذي يقدمه على شاشة "النهار"، أن قريبا لأم كلثوم أخبره أنها كانت قد تبرعت للقرية بـ 15 فدانا، وعندما حدث حريق في إحدى حارات القرية وأبلغوها، اتصلت بالراحل عثمان أحمد عثمان وطلبت منه تطوير القرية لجعلها قرية نموذجية، مضيفا: "هي طلبت ده.. لكن يبدو إن اللي طلبت منهم ده وصلوا لها معلومات مش دقيقة وقالولها ده الأمور بسيطة والدنيا هناك كويسة".
 

وتابع: "أم كلثوم اشترت مقبرة في البساتين، دفنت فيها والدتها السيدة فاطمة، ولم يدفن فيها أحد معها، ولكن قبيل وفاة كوكب الشرق طلبت من عبد الرحمن، حارس المقابر ويوسف الذي يقوم بأعمال الدفن، بأنه حال وفاتها يقومون بدفنها إلى جوار والدتها، ولا يدفنون معهم أحدا"، قائلا: "قالتله لما أموت تدخلني جنب أمي وتقفل العين متفتحهاش علينا تاني أبدا".
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