النيابة العامة تأمر بتسليم تمثال الإسماعيلية لـ وزارة الآثار





أمرت نيابة مركز الإسماعيلية بتسليم تمثال أثري إلي وزارة الآثار لوضعه في أحد المتاحف الحكومية بعد ضبطه قبل بيعه خلال الأيام الماضية.





وقالت مصادر في وزارة الآثار، إن التمثال الذي ضُبط بمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية أثري وأثبتت لجنتان من الخبراء الآثاريين أحدهما من وزارة الآثار وأخرى من منطقة الإسماعيلية للآثار أثرية التمثال، وتسلمت النيابة العامة نسخة منه.





وضبطت وحدة مباحث أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال تمثالا أثريا بمنطقة زراعية بدائرة المركز، قبل نحو عدة أيام.





وتلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، يفيد بوجود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع تمثال ضخم يشتبه في أثريته.





وبتكثيف التحريات، تبين أن التمثال تم استخراجه من منطقة أثرية غير معلومة إلي الآن منذ فترة طويلة، ونُقل إلى الإسماعيلية ودُفن في منطقة زراعية.





ورصد ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير قيام المتهم بالتواصل مع أحد الأشخاص بمحاولة تسهيل بيع التمثال لآخرين، بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة





ونجحت حملة مكبرة بإشراف العقيد محمد فيصل، رئيس فرع غرب، ومشاركة النقباء أشرف الصوالحي وعبد الرحمن مسلم وأحمد طلبة وأحمد رضا من القبض علي المتهم.





وبتضييق الخناق على المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بمحاولته بيع التمثال واصطحب ضباط البحث الجنائى لمكان إخفائه.

واكتشف الضباط أن التمثال ضخم يصل وزنه الي طن و700 كيلو، فيما تحفظت الشرطة عليه وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.





وتشتهر مدينة أبوصوير بوجود العديد من المناطق الأثرية وخاصة تل المسخوطة علي بعد 2 كيلو من المدينة.