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محافظات

نائبة السويس تطالب القباج بإعادة تشغيل مركز التكوين المهني ودعم المرأة المعيلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:27 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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حسن غنيمة
طالبت عفاف زهران عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بإعادة تشغيل مركز التكوين المهني بالمحافظة والذي توقف دون أسباب تدعو إلى ذلك.

وقالت النائبة عفاف زهران إن المركز كانت تستفيد منه في المقام الأول المرأة المعيلة، إذ جرى تدريب النساء على الحرف اليدوية مثل الحياكة والتطريز، والنول، وتصنيع منتجات الألبان وكن يستفدن من بيع منتجاتهن في المعارض التي تقيمها الوزارة على أرض السويس، والتي وفرت عائد شهري للسيدات نظير بيع ما صنعت ايديهن.

وأضافت زهران أنه بعد أن تحولت السيدات إلى رائدات وصاحبات مشاريع صغيرة، توقف المركز في السويس عن تقديم الخدمات قبل عام وأغلق تماما، وهو ما أثر سلبا على السيدات اللاتي كن يعتمدن على المركز في التعلم وتطوير مهاراتهن، فضلا عن توقف المعارض التي كانت تسوق لمنتجات المرأة الريفية.

وأوضحت زهران أنها طالبت القباج خلال لقائها بمجلس النواب بإعادة تشغيل المركز، مع فتح مراكز أخرى في القطاع الريفي شمال السويس، وضواحي حي فيصل وزيادة المخصصات المالية الموجهة لتدريب وتطوير تلك الفئة، بهدف دعم المرأة المعيلة ودمجها في مظلة الرعاية الاجتماعية التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي.

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