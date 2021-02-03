صناعة النواب تطالب باستقدام تجارب الدول المتقدمة صناعيا لتحقيق أهداف مصر في التنمية

تساءل النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قائلا "هل يعقل أن القوانين التي تحكم الصناعة في مصر منذ سنة ١٩٣٤، والقانون الأساسي الذي نتعامل عليه منذ عام ١٩٥٨؟ ولابد من إعادة هيكلة وتجديد القوانين بما يتماشى مع التحديث والتطوير".





وشدد النائب على ضرورة الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الصناعات وهل هناك إمكانية استقدام تجارب الدول الأخرى المتقدمة صناعيا والقوانين تحقق أهداف الوزارة في التنمية واللي الشعب انتخبنا من أجلها.





وأكد معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم، ضرورة إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، مستشهدا "بمستثمر ذهب لاتحاد الصناعات قالوا له تعالى بعد شهر لأنه ببساطة مفيش مجلس إدارة لاتحاد الصناعات، ومن المفترض أن يكون قانونا لاتحاد الصناعات ينتهي ونتخب مجلس إدارة اتحاد الصناعات خاصة أنه اللائحة تأخرت سنه ونص وضرورة إيجاد حلول مفيش مجلس إدارة ومصالح الناس هنعمل فيها ايه".





وتابع معتز محمود أن وزارة الصناعة أخذت موافقة مجلس الوزارة بتعديل بعض مواد قانون اتحاد الصناعات التي تؤدي إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت.



