قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هاتف مهرب من كوريا الشمالية يثير الجدل.. ماذا وجدوا بداخله؟

هواتف
هواتف
أحمد أيمن

في عالم يتزايد فيه ارتباط الأفراد بالتكنولوجيا، يظهر هاتف جديد من كوريا الشمالية ليسلط الضوء على مستوى المراقبة المكثف الذي يفرضه نظام كيم جونغ أون على مواطنيه. 

يبدو هذا الهاتف من الخارج كأي هاتف ذكي آخر يمكن الحصول عليه من أي مكان في العالم، ولكن ما إن يتم استخدامه حتى تبدأ الاختلافات الشديدة في الظهور.

خاصية حذف النصوص المخالفة

من أبرز ميزات هذا الهاتف خاصية التصحيح التلقائي التي تقوم بحذف أي نص يخالف قوانين كوريا الشمالية. على سبيل المثال، يتم حذف الرسائل أو التعابير المتعلقة بكوريا الجنوبية، مما يعكس تشدد النظام تجاه أي تواصل أو تعبير قد يتعارض مع سياسته. 

يتم استبدال كلمات معينة، مثل "أوبا" التي تستخدم بشكل شائع في كوريا الجنوبية للدلالة على الصديق أو الأخ الأكبر، بكلمة "رفيق" التي تعكس المفاهيم الشيوعية.

مراقبة الصور والشاشة

الميزة الأكثر إثارة للقلق هي قدرة الهاتف على التقاط صورة للشاشة كل خمس دقائق وتخزينها في مجلد لا يُتاح للمستخدم الوصول إليه. 

ولعل الأهم من ذلك هو أن السلطات في كوريا الشمالية، وفقًا للتقارير، يمكنها الاطلاع على هذه الصور، مما يثير المخاوف حول الخصوصية وعدم القدرة على التواصل بحرية.

هذه الاستراتيجيات لمراقبة المواطنين لا تقتصر على التكنولوجيا فقط، بل تشكل جزءًا من خطة أكبر لنشر الفكر الشيوعي وغسل أدمغة الأفراد. 

بحسب خبراء، استخدمت كوريا الشمالية الهواتف الذكية كأداة لتحكم أكبر على المعلومات التي تصل إلى الناس، مما يزيد من قدرتها على التأثير والسيطرة.

تحذيرات من الخبراء

يتفق الخبراء على أن هذه التكنولوجيا تمثل خطوة إلى الأمام نحو تعزيز الديكتاتورية، حيث تبدأ كل من المعلومات والتكنولوجيا تلعبان دورًا مركزيًا في كيفية تفكير الشعب وتعاملهم مع العالم الخارجي. 

تحذيرات مثل تلك التي أطلقها مارتن وليامز، خبير في التكنولوجيا والشؤون الكورية، تشير إلى أن كوريا الشمالية بدأت تكتسب اليد العليا في "حرب المعلومات" وتستغل التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز سلطتها وضبط المعلومات المتداولة بين مواطنيها.

وبحسب الخبراء، يمثل الهاتف المهرب من كوريا الشمالية رمزًا صارخًا للرقابة والتحكم في حرية التعبير. ومع استمرار انتشار هذه التقنيات، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مستقبل حقوق الإنسان والخصوصية.

كوريا الشمالية هاتف كوريا الشمالية أخبار التكنولوجيا زعيم كوريا الشمالية هاتف مسرب من كوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

كيفية استخراج فيش جنائي 2025

كيفية استخراج فيش جنائي 2025 .. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

الهند

أول رائد فضاء.. الهند تعلن عودتها لاستكشاف الفضاء بمهمة أكسيوم 4

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد