محافظ الأقصر يبحث تطوير المراسي السياحية بالبر الغربي ..صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار ، اليوم الأربعاء"، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.





تناول اللقاء استعراض عدد من الملفات السياحية منها بدء تطوير المراسى السياحية بالبر الغربى ومرسى الإسعاف النيلى، ومكاتب هيئة الاستعلامات الجديدة بالهوية البصرية لمحافظة الاقصر والمنتشرة فى عدد من الأماكن السياحية والأثرية ، ووضع الهوية البصرية للمحافظة على سيارات التاكسى والفلوكة النهرية .





وأوضح المستشار مصطفى ألهم ان محافظة الاقصر اقل المحافظات تأثرا فى الموجة الثانية من الفيروس المستجد، مشيدا بدور الدولة ووزارة الصحة فى إدارة الملف بشكل جيد لم يؤثر على اقتصادنا او المضى قدما فى تنفيذ المشروعات القومية او البنية التحتية ، كما ثمن الجهود المبذولة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة فى جميع الموانئ والمطارات.





وطالبت نائبة وزير السياحة والآثار بعمل قاعدة بيانات لجميع العاملين بالمهن السياحية ، كما طالبت بوضع رقم الخط الساخن للوزارة على اكشاك هيئة الاستعلامات والاسواق والمراسى النيلية لتلقى مقترحات وشكاوى السائحين وحلها أولا بأول.



