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رياضة

بالميراس يصل إلى الدوحة استعدادا لخوض مونديال الأندية ..فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:27 م
صدى البلد
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أحمد هاني
وصلت بعثة فريق بالميراس البرازيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق غدا الخميس، وحتى الموافق 11 من شهر فبراير الجاري بمشاركة 6 فرق.

حقق فريق بالميراس بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على سانتوس بهدفا دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب " ماراكانا" بالبرازيل.

وقامت جماهير الفريق بالاحتفال في شوارع البرازيل بشكل جنوني ،حيث يعد الانتصار الاول منذ 20 عاما كامله بعيدا عن البطولة حيث كان آخر تتويج باللقب عام 1999 

وسجل برينو لوبيز هدفا قاتلا في شباك سانتوس في الدقيقة الـ90+9 بضربة رأسية قاتلة.

وتأهل بالميراس بطل ليبرتادوريس إلى كأس العالم للأندية التي تقام في قطر اعتبارا من الرابع من شهر فبراير المقبل، حيث سيحجز الفريق المقعد الأخير في البطولة العالمية التي تستمر حتى 11 فبراير.  

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