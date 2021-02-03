لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر تكشف عن خطوات نشر إعلان سد العجز بكليات الطب والمستشفيات

أكدت لجنة قطاع الطب بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن إعلان سد العجز بكليات الطب وقطاع المستشفيات الجامعية صدق عليه من مجلس الجامعة الأخير، كما صدق عليه أمس المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.





وأوضح رئيس الجامعة أنه جار العمل على الانتهاء من الإعلان؛ من أجل نشره على بوابة الحكومة الإلكترونية.





وأشادت لجنة القطاع الطبي، بحضور عمداء كليات الطب، ومديري المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط؛ وبجهود الطواقم الطبية في مواجهة أزمة فيروس كورونا بمختلف مستشفيات وزارة الصحة الموجودة في محافظات الجمهورية، إضافة لجهودهم داخل مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.



