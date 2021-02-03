صور تجسسية لفورد رينجر رابتر 2022 الجديدة كليا .. صور





تستمد تستمد السيارة قوتها بمحرك وورت هوج وتشير التقارير إلى محرك 3.0 لتر إيكوبوست 6 سلندر بقوة400 حصان، وسيتم تدشين السيارة الجديد كليا في بداية عام 2022 .





يذكر أن شركة يذكر أن شركة فورد الأمريكية، تعرضت لمشكلة كبيرة بعد تسريب موديلاتها قبل الموعد المحدد لذلك، وهذا الأمر أحرج فورد ، ولكن تلك الموديلات هي برونكو وبرونكو سبورت ، والتي من المفترض أن يتم الكشف عنها في 13 يوليو القادم.





كما أبدات فورد انزعاجها بسبب هذا الامر ، وقامت بتقديم مذكرة تدعو لعدم تسريب الصور أو التفاصيل حول المنتجات القادمة ،وقالت فورد في المذكرة ان الشركة لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع التسريبات الصادرة عن أعضاء الفريق ، وأنها بحاجة إلى جميع موظفي الموردين لاعتماد نهج مماثل فيما يتعلق بالكشف غير المصرح به عن معلومات فورد السرية.



