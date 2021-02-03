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سيارات

صور تجسسية لفورد رينجر رابتر 2022 الجديدة كليا .. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:00 م
فورد
فورد
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أماني نوار
كشفت عدسات المصورين الجيل الجديد من فورد ، وهي نسخة رابتر في أول صورة تجسسية بجوار الإصدار الجديد القادم لبرونكو بايم " وورت هوج " المخصصة للطرق الوعرة .


وعلى مايبدو ان الصورة لم تبين التحديثات الجمالية بسبب التمويهات المكثفة ،ولكن نرى أن الجنوط الجديدة والإطارات أصبحت مجهزة لجميع التضاريس ، والشبك الامامي لفئة رابتر ، مع نظام عادم ثنائي أسفل المصد في السيارة .


تستمد السيارة قوتها بمحرك وورت هوج وتشير التقارير إلى محرك 3.0 لتر إيكوبوست 6 سلندر بقوة400 حصان، وسيتم تدشين السيارة الجديد كليا في بداية عام 2022 .


يذكر أن شركة فورد الأمريكية،  تعرضت لمشكلة كبيرة بعد تسريب موديلاتها قبل الموعد المحدد لذلك،  وهذا الأمر أحرج فورد ، ولكن  تلك الموديلات هي برونكو وبرونكو سبورت ، والتي من المفترض أن يتم الكشف عنها في 13 يوليو القادم.


 كما أبدات فورد انزعاجها بسبب هذا الامر ، وقامت بتقديم مذكرة تدعو لعدم تسريب الصور أو التفاصيل حول المنتجات القادمة ،وقالت فورد في المذكرة ان الشركة لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع التسريبات الصادرة عن أعضاء الفريق ، وأنها بحاجة إلى جميع موظفي الموردين لاعتماد نهج مماثل فيما يتعلق بالكشف غير المصرح به عن معلومات فورد السرية.

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