صور تجسسية لفورد رينجر رابتر 2022 الجديدة كليا .. صور

كشفت عدسات المصورين الجيل الجديد من فورد ، وهي نسخة رابتر في أول صورة تجسسية بجوار الإصدار الجديد القادم لبرونكو بايم " وورت هوج " المخصصة للطرق الوعرة .
وعلى مايبدو ان الصورة لم تبين التحديثات الجمالية بسبب التمويهات المكثفة ،ولكن نرى أن الجنوط الجديدة والإطارات أصبحت مجهزة لجميع التضاريس ، والشبك الامامي لفئة رابتر ، مع نظام عادم ثنائي أسفل المصد في السيارة .
تستمد السيارة قوتها بمحرك وورت هوج وتشير التقارير إلى محرك 3.0 لتر إيكوبوست 6 سلندر بقوة400 حصان، وسيتم تدشين السيارة الجديد كليا في بداية عام 2022 .
يذكر أن شركة فورد الأمريكية، تعرضت لمشكلة كبيرة بعد تسريب موديلاتها قبل الموعد المحدد لذلك، وهذا الأمر أحرج فورد ، ولكن تلك الموديلات هي برونكو وبرونكو سبورت ، والتي من المفترض أن يتم الكشف عنها في 13 يوليو القادم.
كما أبدات فورد انزعاجها بسبب هذا الامر ، وقامت بتقديم مذكرة تدعو لعدم تسريب الصور أو التفاصيل حول المنتجات القادمة ،وقالت فورد في المذكرة ان الشركة لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع التسريبات الصادرة عن أعضاء الفريق ، وأنها بحاجة إلى جميع موظفي الموردين لاعتماد نهج مماثل فيما يتعلق بالكشف غير المصرح به عن معلومات فورد السرية.
وعلى مايبدو ان الصورة لم تبين التحديثات الجمالية بسبب التمويهات المكثفة ،ولكن نرى أن الجنوط الجديدة والإطارات أصبحت مجهزة لجميع التضاريس ، والشبك الامامي لفئة رابتر ، مع نظام عادم ثنائي أسفل المصد في السيارة .
تستمد السيارة قوتها بمحرك وورت هوج وتشير التقارير إلى محرك 3.0 لتر إيكوبوست 6 سلندر بقوة400 حصان، وسيتم تدشين السيارة الجديد كليا في بداية عام 2022 .
يذكر أن شركة فورد الأمريكية، تعرضت لمشكلة كبيرة بعد تسريب موديلاتها قبل الموعد المحدد لذلك، وهذا الأمر أحرج فورد ، ولكن تلك الموديلات هي برونكو وبرونكو سبورت ، والتي من المفترض أن يتم الكشف عنها في 13 يوليو القادم.
كما أبدات فورد انزعاجها بسبب هذا الامر ، وقامت بتقديم مذكرة تدعو لعدم تسريب الصور أو التفاصيل حول المنتجات القادمة ،وقالت فورد في المذكرة ان الشركة لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع التسريبات الصادرة عن أعضاء الفريق ، وأنها بحاجة إلى جميع موظفي الموردين لاعتماد نهج مماثل فيما يتعلق بالكشف غير المصرح به عن معلومات فورد السرية.