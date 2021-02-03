مستشار وزيرة الصحة: نسعى للتعاقد على 6 لقاحات لمواجهة كورونا.. ووصول دفعات إضافية خلال أيام

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ، إننا لدينا خطة في وزارة الصحة لتطعيم جميع الأطباء في المستشفيات بلقاح كورونا مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم الفرق الطبية في جميع مستشفيات العزل.





وأكد "وديع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، أن مصر لديها 2553 إجمالي "الأسرّة" في مستشفيات العزل لمواجهة كورونا لافتا إلى نسبة الإشغال في مستشفيات العزل 30% حاليا .





وأوضح مستشار وزيرة الصحة للطوارئ، أن مصر تسير في الطريق السليم لمواجهة جائحة كورونا لافتا إلى ستصل مصر دفعات إضافية من لقاحات كورونا خلال الأيام القادمة و مصر تسعي للتعاقد على 6 لقاحات لمواجهة كورونا.





وأشار إلى أنه يتم تغيير بروتوكولات العلاج لمواجهة كورونا بشكل مستمر لمتابعة آحدث الأبحاث العلمية.