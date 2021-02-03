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توك شو

كنت خايف سمكة قرش تاكلني.. ناجٍ من غرق العبارة السلام يروي تفاصيل الحادث

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:52 م
عبارة السلام
عبارة السلام
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هاني حسين
كشف أحمد عليوة، أحد الناجين، من غرق العبارة السلام 98 عن تفاصيل الحادثة.

وقال أحمد عليوة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "في يوم 2 فبراير 2006 كنت عائدًا من مكة المكرمة إلى ميناء سفاجا عن طريق العبارة السلام".

وأضاف أحمد عليوة "كان موعد العبارة التاسعة مساءً، وبدأت العبارة في الإبحار، وبعد ساعة من الإبحار ظهر بعض الدخان بالعبارة".

وتابع عليوة "توجهت للقبطان بنفسي، وسألته عن سبب الدخان، وطلب مني النزول لإطفاء الحريق مع طاقم المركب بالأسفل، معلقا "كمية الدخان كانت كبيرة للغاية".

وأوضح "حسينا أن المركب بدأت في الميل في اتجاه اليمين، وتوجهت للقبطان مجددا، وطلب مني توجيه الناس نحو جهة اليسار لأن العبارة مالت نحو اليمين".

واستطرد "نسبة النجاة كانت صفر% نتيجة إهمال كبير، وبعد غرق المركب نزلت المياه وأنقذت طفلة صغيرة توفى والديها"، مضيفا "طوال الليل كنت بتحرك في المياه، واستمررت لمدة يوم كامل في البحر".

واختتم "لما النهار طلع لقيت نفسي لوحدي في البحر فضلت ابكي وكنت خايف سمكة قرش تاكلني".
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