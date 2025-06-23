جوتيريش يحث على العودة إلى الدبلوماسية في الصراع الإسرائيلي الإيراني

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، علنًا وسرًا، "يدعم أي جهود دبلوماسية يمكن استئنافها".

وعندما سُئل عن فرنسا وروسيا اللتين عرضتا التوسط في الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، قال المتحدث ستيفان دوجاريك إن هناك دولًا أخرى أيضًا: "لقد رأينا عُمان تُقدم أداءً بناءً للغاية في هذا الصدد، وأعتقد أن أي شخص يمكنه المساعدة، ينبغي أن يُقدمها".

وأوضح دوجاريك لمراسلي الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن الأمين العام "أدان كل تصعيد في هذا الصراع"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف "ما نحتاج إلى رؤيته ليس مزيدًا من الصواريخ التي تتجه في الاتجاهين أو في اتجاهات مختلفة. ما نحتاج إلى رؤيته، كما ذكرنا، هو العودة إلى الدبلوماسية".

وأكد: "كلما رأينا استخدامًا أحاديًا للقوة، رأينا انتهاكات للقانون الدولي، وازدادت المخاطر في المنطقة".