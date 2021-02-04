السعودية.. قرار عاجل من النيابة بشأن قضية إساءة أب لأبنائه عبر السوشيال ميديا

قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة بالسعودية إن النائب العام الشيخ سعود المعجب أمر باستدعاء شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يسيء لحقوق أطفاله بحجة ضيق ذات اليد ويقر فيه بحرمانهم من التعليم.





ووجه النائب العام بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من أهلية الأسرة للحصول على الدعم الاجتماعي، لضمان حماية الأطفال من كافة أشكال الإهمال، ومنحهم جميع حقوقهم الرعائية بما فيها حق التعليم، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.





كما أمر بمباشرة التحقيق مع الشخص الذي ظهر في المقطع كون الفعل الذي قام به مجرّما وفق نظام حماية الطفل، ويستوجب المساءلة الجزائية لمرتكبه.



