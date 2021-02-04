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مرأة

توقفي عن تناولها.. أطعمة يمكن أن تسبب النعاس بمجرد تناولها

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:29 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل كثيرًا ما تشعرين بالرغبة في أخذ قيلولة بعد الوجبة مباشرة فقد يكون ذلك بسبب نوع الطعام الذي نستهلكه كل يوم؟.

إفليك وفقا لموقع برايت سايد  أطعمة يمكن أن تسبب النعاس ، خاصة عند تناولها معًا.

منتجات الألبان

 تتمتع الأجبان الصلبة بأكبر قدر من الاسترخاء لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم. ستؤدي إضافة البسكويت إلى الجبن إلى تأثير أقوى على النوم حيث تعمل الكربوهيدرات على تكثيف وظيفة التربتوفان.

اللوز

اللوز غني بمادة التربتوفان ، وهو حمض أميني ينتج الميلاتونين والذي يعرف باسم "هرمون النوم". بالإضافة إلى ذلك ، هذه المكسرات مليئة بالمغنيسيوم الذي يخفف من توتر العضلات ويجعلك تشعر بالنعاس.

الموز

يجعل السكر والبوتاسيوم والمغنيسيوم الموجود في الموز مادة التربتوفان تدخل الدماغ بسهولة ويسبب النعاس.

عين الجمل

يحتوي الجوز على نسبة أقل من التربتوفان من اللوز ، ومع ذلك فهي مصدرها الخاص من الميلاتونين. أظهرت الأبحاث أن الجوز يزيد من مستوى هذا الهرمون في الدم ويجعلك تشعر بالنعاس الشديد.

الكرز

الكرز ، وخاصة الكرز اللاذع ، يحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين. ومع ذلك ، فإن تناول حفنة من الكرز الطازج لن يحدث فرقًا. شرب كوب من عصير الكرز سيجعلك تنام في لمح البصر.

شاي البابونج

البابونج مليء بالجليسين ، وهو حمض أميني له تأثير مهدئ خفيف يريح العضلات والجهاز العصبي

بذور اليقطين

بالإضافة إلى التربتوفان ، تحتوي بذور اليقطين على كميات كبيرة من الزنك والمغنيسيوم. هذه المركبات تجعلك هادئًا ومسترخيًا ، وبالكاد يمكنك مقاومة إغراء النعاس لبضع دقائق.

أرز أبيض

يحتوي الأرز الأبيض على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم والذي يمكن أن يسبب النعاس بعد 3 إلى 4 ساعات من الانتهاء من وجبتك.

الأسماك الزيتية

تزيد الأحماض الموجودة في السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى من إنتاج الميلاتونين. تقلل هذه الأحماض من مستوى هرمونات التوتر في الدم ، والشيء الوحيد الذي تريد القيام به بعد الأكل هو الاسترخاء والنوم.
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