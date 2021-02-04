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مرأة

أطعمة يجب ألا تغسلها أبدًا قبل الطهي

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:21 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
منذ الطفولة ، تعلمنا غسل كل شيء نأكله. ومع ذلك ، قلة قليلة من الناس يعرفون أن هذه العادة تضر أكثر مما تنفع في بعض الأحيان. غسل بعض الأطعمة يؤدي إلى انتشار البكتيريا والعديد من العواقب السلبية الأخرى.
إليك وفقا لموقعBright Side بكيفية تحضير الطعام بشكل صحيح للطهي والأخطاء التي نرتكبها كل يوم:

1. البيض
البيض من الأطعمة التى لا يجب غسلها غالبًا ما يتم وضع مادة خاصة على البيض لحمايته من التلوث بالبكتيريا. الماء يدمر هذه الحماية ، لذلك لا يجب غسل البيض.

2. الدجاج
تشكل البكتيريا الموجودة على الدجاج الطازج خطورة كبيرة على صحتنا و يعتقد الكثير من الناس أن غسل الدجاج قبل الطهي يساعد في حل هذه المشكلة ، لكن هذا ليس صحيحًا. عندما تغسل الدجاج ، فإن الماء الذي تستخدمه يساعد على انتشار البكتيريا في يديك وحوض المطبخ.
إذا بدأت في طهيه على الفور ، فستموت جميع البكتيريا. وفقًا لأفضل الطهاة ، من الأفضل سلق الدجاج مرتين : بعد غليان الماء في المرة الأولى ، يجب تغيير الماء والاستمرار في الغليان.

3. اللحوم
تمامًا مثل الدجاج ، لا يجب غسل اللحوم الطازجة  لأن الغسيل يساعد على انتشار البكتيريا في حوض المطبخ ويديك. يمكنك التخلص من البكتيريا مع ارتفاع درجات الحرارة.

4. المكرونة
غسل المعكرونة  يزيل النشا الذي يساعد على امتصاص الصلصة بشكل أكثر فعالية ويمكنك غسل المعكرونة بعد الطهي فقط في حالة رغبتك في استخدامها في السلطة 

5. الفطر
لا يمكنك الاحتفاظ بالفطر تحت الماء لفترة طويلة أو نقعه: فهو يمتص الماء جيدًا. من الأفضل شطفها بسرعة وتجفيفها بمنشفة ورقية. يجب أن تفعل هذا فقط قبل الطهي. خلاف ذلك ، سوف تفسد وتفقد مرونتها.

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