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فن

هيدي كرم تستعيد مراحل حياتها وتعلق: معقولة الزمن بيعمل فينا كده

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:16 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
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ندى فكري
شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هيدي في الصورة بمراحل حياتها و علقت علي الصورة قائلة : معقولة الزمن بيعمل فينا كده  

يذكر أن آخر أعمال هيدي مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.
هيدي كرم تستعيد مراحل حياتها وتعلق: معقولة الزمن بيعمل فينا كده
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