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أخبار العالم

الكويت تحذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:42 ص
الكويت تحذر من قرب
الكويت تحذر من قرب نفاذ السيولة في خزينة الدولة
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قسم الخارجي
حذر وزير المالية الكويتي، خليفة حماده، من قرب نفاذ السيولة في خزينة الدولة "صندوق الاحتياطي العام"، مشيرا إلى أن  المالية العامة للدولة والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية تعاني من اختلالات هيكلية

وعلى الرغم من ذلك، أكد حماده  أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوم بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموًا مستمرًا بفضل جهود القائمين عليه، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وتعقيبًا على قرار وكالة فيتش، قال الوزير الكويتي، في بيان صحفي، "بتثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند AA ولكن مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية أن من أهم أولوياتنا في السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة".

وأضاف: "نؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة".

ويعد تغيير وكالة فيتش للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية هو التخفيض الثالث من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في خلال السنة المالية الحالية، وذلك حيال مخاوفها من نفاد السيولة في الاحتياطي العام، في حين تبحث الحكومة عددًا من الحلول الرامية لتعزيز السيولة في صندوق الإحتياطي العام.
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