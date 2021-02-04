جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي

نظمت وحدة الملكية الفكرية بجامعة حلوان ورشة عمل أون لاين بعنوان حقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة ومحاضر الورشة.









وأوضح الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله إلى أن الورشة قد هدفت إلي إكساب الحضور بعض المعارف الخاصة بكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية التي قد تنتج عن البحوث العلمية التي يقوموا بإعدادها، إذ ربما يتم الوصول لفكرة مبتكرة تتطلب حمايتها بموجب براءة اختراع أو تصميم صناعي أو حتي علامة تجارية تتطلب تسجيلها، كذلك تناولت الورشة كيف أن الجامعة تمتلك أصول ملكية فكرية غير ملموسة وغير مدرجة في ميزانيتها وقد يترتب على استغلالها اقتصاديا تحقيق عوائد اقتصادية عالية للجامعة.





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والجدير بالذكر أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، ينظم مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.





وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.