سعفان: صرف 3.2 مليون جنيه إعانات طوارئ للمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، للعمال على صرف 3 ملايين و288 ألفًا و22 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2676 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.







