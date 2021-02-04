للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان ترحب بالإفراج عن فتيات الـ «تيك توك»

رحّبت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بقرار إخلاء سبيل مودة الأدهم وحنين حسام المعروفين بفتيات التيك توك بعدما قامت محكمة القاهرة الاقتصادية بتبرأتهم و3 آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهما بالحبس سنتين والغرامة 300 ألف جنيه، مع تأييد الحكم بالغرامة لمودة الأدهم فقط.





وقالت الشبكة في بيان لها اليوم الخميس ان حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية أرسى قاعدة قانونية جديدة تتيح للمواطنين ممارسة حرية في التعبير على وسائط التواصل الاجتماعي تطبيقا للقواعد والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ومن ضمنها مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذى يضمن حرية الرأي والتعبير والابداع الفني خاصة وان اتهامات خدش الحياء العام تحمل معنى فضفاضا لا يحمل تعريفا واضحًا او محددًا لها، وان كانت مرتبطة بالعرف والسلوك لكنها تمثل وفق المواثيق الدولية تهمة مقيدة لحرية التعبير والرأي، ومخالفة للمبادئ العامة التي جاء بها الدستور المصري، الذى يضمن حرية الرأي والتعبير للمواطنين .









وأشارت الشبكة الى أهمية تطبيق النيابة العامة المصرية لبدائل الحبس الاحتياطي بحسب المادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي في القضايا ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير كما حدث في تلك القضية التي نالت اهتماما واسعا من الإعلام في داخل وخارج مصر .

ودعت الشبكة الحكومة المصرية الى فتح قنوات اتصال مع الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن تجريم أنشطتهم الفنية والإبداعية على مواقع التواصل الاجتماعي والنقاش حول المحتوى الذى يقدمه بدلا من اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم والاهتمام بتوفير مناخ أفضل لممارسة المواطن المصري لحرية الرأي والتعبير .



