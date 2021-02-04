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برلمان

هالة زايد للنواب: نحاول قدر الإمكان قفل حنفية المرض

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:51 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا نحاول قدر الإمكان قفل حنفية المرض، قائلة خلال بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إنه للأسف لم يدرك أحد أن مهمة وزارة الصحة الحفاظ على الصحة العامة، أكثر من العلاج.

وأشادت الوزيرة بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أطلقها مؤخرا للحفاظ على الصحة العامة وهي مبادرات السمنة لطلاب المدارس من الصف الأول الابتدائي للصف السادس الابتدائي ، ومبادرة دعم صحة المرأة ،واكتشاف وضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم الحياة الصحية وتطوير مستشفيات الصدر والحميات وغيرهما من المبادرات.
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