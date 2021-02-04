هالة زايد للنواب: نحاول قدر الإمكان قفل حنفية المرض

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا نحاول قدر الإمكان قفل حنفية المرض، قائلة خلال بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إنه للأسف لم يدرك أحد أن مهمة وزارة الصحة الحفاظ على الصحة العامة، أكثر من العلاج.
وأشادت الوزيرة بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أطلقها مؤخرا للحفاظ على الصحة العامة وهي مبادرات السمنة لطلاب المدارس من الصف الأول الابتدائي للصف السادس الابتدائي ، ومبادرة دعم صحة المرأة ،واكتشاف وضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم الحياة الصحية وتطوير مستشفيات الصدر والحميات وغيرهما من المبادرات.