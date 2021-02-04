هالة زايد للنواب: نحاول قدر الإمكان قفل حنفية المرض

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا نحاول قدر الإمكان قفل حنفية المرض، قائلة خلال بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إنه للأسف لم يدرك أحد أن مهمة وزارة الصحة الحفاظ على الصحة العامة، أكثر من العلاج.



