تحضير الجن وتسخيره هل هذه حقيقة؟.. الشيخ أسامة الأزهري يجيب| شاهد

كشف الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن حقيقة تحضير الجن وتسخيره ، مؤكدا أن "الحجاب" ثقافة شائعة لدى البعض وهي طريقة للهروب من سلوكيات اجتماعية خاطئة.









وقال «الأزهري» خلال لقائه على قناة «DMC» نؤمن بوجود الجن وهذا ما ذكره القرآن الكريم ، الجن خلق مثله مثل الانسان ومكلفون مثلنا ولكنهم في عالم غيبي محجوب عنا لا نستطيع ان نراه وهذا رحمة من الله.









وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن المسلمين يؤمنون بالجن، أما البعض استغل هذا في الدجل والشعوذة، موضحا أن هناك العديد من الكتب المتعلقة بهذا الأمر، متابعا: «هناك أمور نفسية وأوهام البعض يعتقد أنها حسد أو سحر أو أعمال».









واستشهد الشيخ أسامة الأزهري بدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي لرفع البلاء او المس: «اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت بنفسك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك "وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله».



