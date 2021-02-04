بنك إنجلترا يحذر من ارتفاع الإصابات حال ظهور متغيرات فيروسية مقاومة للقاحات كورونا

قال بنك إنجلترا اليوم الخميس، إن الظهور المحتمل لطفرات فيروسات كورونا المقاومة للقاحات قد يؤدي إلى تجدد نمو معدلات الإصابة، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من القيود على الأنشطة الاقتصادية في المستقبل.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي قالت فيه هيئة الصحة العامة في إنجلترا يوم الاثنين إن طفرة جديدة في سلالة فيروس كورونا المكتشفة في ديسمبر قد تكون منيعة على اللقاحات.

واكتشفت كل من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة متغيرات فيروسات التاجية يبدو أنها تنتقل بسرعة أكبر من السلالات الأخرى.

ويُعتقد أن سلالة المملكة المتحدة أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المائة. تم اكتشافه لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا ثم انتشر بسرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا القارية.

ونشرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا يوم الاثنين تحليلًا جديدًا للسلالة الجديدة التي أظهرت أن ما يسمى بطفرة E484K يمكن أن تجعل الفيروس مقاومًا للقاحات، مع تمكينه من إصابة أولئك الذين هزموا بالفعل كورونا.









وأبلغت المملكة المتحدة حاليًا عن 3،852،627 حالة إصابة بفيروس كورونا و 108،013 حالة وفاة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. خلال الشهر الماضي ، انخفض عدد الحالات في المملكة المتحدة تدريجيًا، مقارنة بأرقام ديسمبر وأوائل يناير التي شهدت نموًا مستمرًا في الإصابات.









تلقى أكثر من 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة بالفعل جرعتهم الأولى من لقاح فايزر وبيو ان تك أو استرازينكا - أكسفورد كجزء من خطة الحكومة لتحصين 15 مليون شخص من المجموعات الأربع الأولى - فوق السبعينيات ، العاملون الصحيون وموظفو دور الرعاية والمرضى المعرضون للخطر سريريًا - بحلول منتصف فبراير.