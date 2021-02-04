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فن

ريم البارودي تهنئ زينة بعيد ميلادها

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:28 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

احتفلت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها بانستجرام  بعيد ميلاد صديقتها الفنانة زينة.


ونشرت ريم البارودي فيديو لها مع زينة وعلقت قائمة "‪السنين بتعدي بسرعة أوي زينة كل سنة وانتي  دائما  طيبة وحنونة وجدعة عقبال مليون سنة سعادة ونجاح وحب وصحة وراحة بال وتفرحي بي عز وزين  ياحبيبتي واختي وصديقتي".


وتحتفل الفنانة زينة بعيد ميلادها الـ 44 عاما وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن عديدا من الأعمال الفنية المميزة ولعل من أبرزها: فيلم "بنتين من مصر" و"أرض الخوف".


وشاركت الفنانة  زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.


الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

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