سام مرسي يقود إبسويتش تاون للتأهل إلى الدوري الإنجليزي بعد 22 عاما

نجح الدولي المصري سام مرسي في كتابة التاريخ بعدما قاد فريقه إبسويتش تاون للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل 2024-2025.

وفاز إبسويتش تاون على حساب ضيفه هيديرسفيلد تاون 2-0، اليوم السبت، في الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى ليضمن تأهله إلى البريميرليج بشكل رسمي.

ولم يصعد إبسويتش لمنافسات البريميرليج بعد غياب طويل منذ آخر مشاركة له في موسم 2001-2002.

ودخل سام مرسي التاريخ بعدما أصبح أول مصري يساهم في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي وهو يحمل شارة القيادة.

وانضم سام مرسي (32 عاما) إلى إبسويتش تاون في صيف 2021 عقب رحيله عن ميدلسبروه.

وخاض سام مرسي لاعب الوسط المدافع 42 مباراة من أصل 46 بمنافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وسجل سام مرسي هدفين في مرمى ستوك سيتي وكارديف هذا الموسم بدوري الدرجة الأولى، كما صنع 6 أهداف لزملائه.

وقاد سام مرسي فريقه إبسويتش تاون في الموسم الماضي للتأهل من دوري الدرجة الثانية للأولى.

وحال استمر سام مرسي مع إبسويتش تاون في الموسم المقبل سيخوض لأول مرة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.