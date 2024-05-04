الصحة تنشر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التسمم بالفسيخ.. تعرف عليه

نشرت وزارة الصحة والسكان ، رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أي حالات تسمم غذائي محتملة خلاتل الإحتفالات بأعياد شم النسيم ، وتناول الأسماك المملحة من الرنجة والفسيخ .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص أرقام الطوارئ « ١٣٧ - ١٦٤٧٤» للإبلاغ عن أي حالات تسمم غذائي للتعامل الفوري معها .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أعراض التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل

زغللة العين

إزدواجية الرؤية

ارتخاء الجفون

جفاف الحلق والحنجرة

صعوبة في النطق

صعوبة في البلع

الإحساس بالدوار

ضعف العضلات

وشددت الوزارة على ضرورة التوجه فورا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل «البتيوليزم» بالمجان، عند الشعور بأي من الأعراض المشار إليها.