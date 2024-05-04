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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تنشر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التسمم بالفسيخ.. تعرف عليه

الفسيخ
الفسيخ

نشرت وزارة الصحة والسكان ، رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أي حالات تسمم غذائي محتملة خلاتل الإحتفالات بأعياد شم النسيم ، وتناول الأسماك المملحة من الرنجة والفسيخ . 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص  أرقام  الطوارئ « ١٣٧ - ١٦٤٧٤» للإبلاغ  عن أي حالات تسمم غذائي للتعامل الفوري معها . 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان  أعراض التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل

  • زغللة العين
  • إزدواجية الرؤية
  • ارتخاء الجفون
  • جفاف الحلق والحنجرة
  • صعوبة في النطق
  • صعوبة في البلع
  • الإحساس بالدوار
  • ضعف العضلات

وشددت الوزارة على ضرورة التوجه فورا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل «البتيوليزم» بالمجان، عند الشعور بأي من الأعراض المشار إليها.  

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