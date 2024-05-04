الصحة تنشر رقم الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التسمم بالفسيخ.. تعرف عليه

نشرت وزارة الصحة والسكان ، رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أي حالات تسمم غذائي محتملة خلاتل الإحتفالات بأعياد شم النسيم ، وتناول الأسماك المملحة من الرنجة والفسيخ .
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص أرقام الطوارئ « ١٣٧ - ١٦٤٧٤» للإبلاغ عن أي حالات تسمم غذائي للتعامل الفوري معها .
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أعراض التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل
- زغللة العين
- إزدواجية الرؤية
- ارتخاء الجفون
- جفاف الحلق والحنجرة
- صعوبة في النطق
- صعوبة في البلع
- الإحساس بالدوار
- ضعف العضلات
وشددت الوزارة على ضرورة التوجه فورا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل «البتيوليزم» بالمجان، عند الشعور بأي من الأعراض المشار إليها.