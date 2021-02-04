الأمم المتحدة: إثيوبيا تفقد السيطرة على تيجراي

قال منسق الشؤون الإنسانية في جلسة خاصة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن إثيوبيا قد لا تسيطر على ما يصل إلى 40٪ من الأراضي في منطقة تيجراي المحاصرة وليس لديها قيادة كاملة للقوات من إريتريا المجاورة العاملة هناك.





وتمت مشاركة تفاصيل الإحاطة التي قدمها مارك لوكوك من قبل الدبلوماسيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن اجتماع الأربعاء كان مغلقًا.





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ولا يزال صراع تيجراي، الذي دخل شهره الرابع، في الظل إلى حد كبير حيث تواجه إثيوبيا ضغوطًا متزايدة لفتح المنطقة أمام الصحفيين والمحققين المستقلين والمزيد من المساعدات الإنسانية.





وقُتل آلاف الأشخاص بينما تقاتل القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها تلك التابعة لحكومة تيغراي الهاربة الآن والتي هيمنت على حكومة البلاد لما يقرب من ثلاثة عقود.





وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الحكومة الإثيوبية تسيطر الآن على 60٪ إلى 80٪ من الأراضي في تيجراي ، حسبما صرح لوكوك لدبلوماسيين.





وقال إن بعض القوات التي انحازت إلى القوات الإثيوبية في وقت سابق من الصراع تسعى الآن لتحقيق أهدافها الخاصة.





ونفت الحكومة الاثيوبية وجود جنود من اريتريا العدو اللدود لقادة تيجراي السابقين لكن شهودا وصفوا انتشار النهب والقتل وانتهاكات أخرى.





وقال رجل تمكن من السفر من شمال تيجراي إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي لوكالة أسوشيتد برس الأسبوع الجاري: "القوات الإريترية في كل مكان تقريبًا في تيجراي".





ووصف نهبًا واسع النطاق للمراكز الصحية وموت الأشخاص بسبب نقص الرعاية، مع قلة أو انعدام وسائل الاتصال أو النقل إلى المناطق الريفية.





تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أفراد الأسرة.





وقال مسؤول كبير في حكومة تيجراي المؤقتة، ميسفين ديسالين، في مقابلة مع منفذ آباي ميديا ​​الموالي للحكومة الأسبوع الجاري، إن الجنود الإريتريين دخلوا الصراع "لتدمير" قوات تيجراي، لكن كان ينبغي إدارتها، كان يجب السيطرة عليه".





وأضاف إن الناس "ذبحوا"، واصفًا أجواء "الانتقام التام"، ودعا القوات الإريترية إلى "وقف ما تفعله".





وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي لوكالة أسوشيتد برس إنها ضغطت على كبار المسؤولين الإريتريين من أجل الانسحاب الفوري لقواتهم من تيجراي.





ولم تذكر الولايات المتحدة كيف ردت إريتريا، إحدى أكثر دول العالم سرية.





وندد وزير الإعلام الإريتري في الأيام الأخيرة بـ "حملات التشهير المسعورة".





وقال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن إن القتال في تيجراي من المحتمل أن يزعزع استقرار أجزاء أخرى من إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ومرسى القرن الأفريقي ، حيث يتم نشر قوات الأمن في المنطقة.