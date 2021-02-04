بسبب سوء الأحوال الجوية.. تصادم أتوبيس وسيارتين بالطريق الزراعي

تسبب سوء الأحوال الجوية وتجمع الأمطار على طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعي في تصادم أتوبيس وسيارتين عند كوبري طوخ ما أسفر عن إصابة شخص واحد نقل إلى مستشفى بنها الجامعي كما توقفت الحركة المرورية بالطريق.





تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي.





وانتقل رجال المرور وتبين تصادم أتوبيس وسيارتين أعلى الطريق الزراعي عند كوبري طوخ بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم الأمطار على الطريق والسرعة الزائدة وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي وتم ازالة أسباب الحادث.

من ناحية اخرى تعرضت ماشية بقرية شبلنجة التابعة لمدينة بنها لصعق كهربائي بعمود إنارة اثناء سيرها بأحد شوارع القرية بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار مما ادى الى وفاتها وتم إخطار الأجهزة التنفيذية لاتخاذ اللازم.





وطالب الأهالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ومسؤولي مجلس مدينة بنها بضرورة تغطية الأعمدة الكهربائية بمواد عازالة تمنع وصول المياه إليها خاصة بفصل الشتاء.





وأشار الأهالي إلى أن ذلك يقلل خطر إصابة الأطفال والمواطنين بالقرية للخطر عند ملامستهم لتلك الأعمدة الكهربائية علاوة على حماية الماشية وعدم تكرار مثل تلك الواقعة.





وكانت محافظة القليوبية قد شهدت موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة علي انحاء مختلفة بالمحافظة ورفعت المحافظة حالة التأهب على مستوى المحافظة في كافة القطاعات وشركة مياه المحافظة، وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار، فيما شهدت بعض المناطق موجة الصقيع وهبوب الرياح بشكل مفاجئ.





وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق مشددًا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات.