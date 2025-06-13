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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين: أنا في العراق .. ومنتظرين فتح المجال الجوي للعودة إلى مصر| خاص

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
أوركيد سامي

كشفت الفنانة إلهام شاهين حقيقة احتجازها في المطار هي والإعلامية هالة سرحان بالعراق.

قالت إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري "إحنا بخير الحمد لله، وكل ما في الأمر إحنا كنا في العراق للمشاركة في فاعلية كبري انتهت بالأمس وعند وصولنا للمطار اليوم الجمعة للعودة لمصر تم إعلان إغلاق المجال الجوي بسبب الحرب بين إيران واسرائيل وجميع المشاركين في الفاعلية من مختلف البلدان عادوا من المطار في إنتظار فتح المجال الجوي.


بذكر أن نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور من أثناء تواجدها في حفل المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، معبرة عن سعادتها وفخرها بالانضمام للحفل.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: “حفل المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، تحيه لكل إمرأة مؤثره فى مجتمعها، إعلاميه أو صحفية أو فنانه أو دبلوماسيه أو سياسيه، تشرفت بلقائهن جميعا فى حفل رائع بحضور الساده و السيدات الوزراء و السفراء، و شرفنا بالحضور معالى سفير مصر بالعراق أحمد سمير”.


وتألقت إلهام شاهين، فى الحفل بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود الفرعونى من تصميم سيف العبيدى.

وتتميز إلهام شاهين  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


وكانت آخر اعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل سيد الناس الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوان، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

https://youtu.be/vFgGkecqfoA?si=xf4wtz9bGTAPSdWk

إلهام شاهين اخبار الفن نجوم الفن الإعلامية هالة سرحان الفنانة إلهام شاهين

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