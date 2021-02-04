كاسونجو: علاقتي الطيبة بـ الزمالك وجماهيره تمنعني من الشكوى للفيفا

حرص الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، على مطالبة مسئولي النادي الأبيض صرف مستحقاته المالية المتأخرة





يأتي هذا بعد الوعد الذي كان حصل عليه من جانب اللجنة المؤقتة للقلعة البيضاء في وقت سابق بالحصول على مستحقاته.





واكد كاسونجو خلال تصريحات خاصة لصدي البلد أن مستحقاته المتأخرة تبلغ 250 ألف دولار بعد رحيله عن الزمالك.





ولكن بعد اجتماعه مع مسئولي النادي الأبيض طالبوه بالتنازل عن جزء من المبلغ، وهو ما وافق عليه اللاعب بسبب العلاقة الطيبة التي تجمعه بنادي الزمالك وجماهيره، والتي تمنعه من اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشكوى النادي الأبيض.





وأشار لاعب الزمالك السابق أنه لا يريد أن يأخذ هذه الخطوة وأنه تنازل عن مبلغ 200 ألف دولار، ليحق له الحصول على 50 ألف دولار فقط من قيمة مستحقاته.





واضاف اللاعب انه بالفعل حصل على جزء منهم قبل رحيله عن مصر، مع وعده بصرف الجزء المتبقى يوم 15 من شهر يناير الماضي، وهو ما لم يحدث.





وشدد كاسونجو على أنه تنازل عن أكثر من 70% من مستحقاته لدى الزمالك، ومع ذلك لم يحصل على القيمة المتبقية .