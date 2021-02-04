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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: استمرار الطقس المضطرب غدًا وأمطار تضرب 33 منطقة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:56 م
الطقس
الطقس
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس المضطرب علي البلاد خلال الساعات القادمة، حيث يكون هناك سقوط أمطار يصاحبه نشاط للرياح على مناطق متفرقة بمعظم أنحاء الجمهورية. 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين)

وأيضا، أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( الاسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش ) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) ومدن القناة ( الاسماعليلة - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر ) 

بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية) 

ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار ونصف.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 24 للعظمى والصغرى 14، جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10.
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