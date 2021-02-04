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حوادث

حقيقة سحل سيدة ونجلها بمنطقة الطالبية في الجيزة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:50 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) بشأن سحل إحدى السيدات ونجلها بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

 بالفحص تبين وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بين كلٍ من طرف أول ( ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) وطرف ثانى (ربتى منزل، مالك شركة – مقيمين بدائرة القسم) وأنه قد تبلغ من الطرف الأول بتضررها من الطرف الثانى لتعديهم عليها بالضرب محدثين إصابتها (بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم) بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبين إحدى ربتى المنزل من الطرف الثانى، تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها باقى الطرف الثانى وذلك لوجود خلافات سابقة بين الطرف الأول وربة المنزل الأخرى من الطرف الثانى على العقار سكن الطرف الأول والذى آل إليهما وآخرين بالميراث، وتدخل مالك الشركة لشرائه، إلا أن الطرف الأول رفضت.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

 وفى وقت لاحق تبلغ من إحدى ربتى المنزل من الطرف الثانى بتضررها من الطرف الأول لقيامها بالتعدى عليها بالسب ووضع كاميرة مراقبة موجهة إلى الشقة سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من الطرف الثانى وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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