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أخبار العالم

طلب عاجل من بايدن إلى جيش ميانمار

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:56 م
الانقلاب العسكري
الانقلاب العسكري في ميانمار
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قسم الخارجي
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، جيش ميانمار إلى التراجع عن الانقلاب العسكري بشكل فوري. 

كما طالب بايدن الجيش البورمي بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين ألقى القبض عليهم خلال الانقلاب العسكري. 

فيما أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن قلقه العميق من إعلان حالة الطوارئ في ميانمار.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، دعا مجلس الأمن إلى الإفراج عن المحتجزين، ومنهم رئيسة الحكومة أونج سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين.

وأكد المجلس المكون من 15 عضوا في بيان، استمرار دعم التحول الديمقراطي في ميانمار.

وكان الجيش قد استولى على السلطة، في وقت مبكر الاثنين الماضي، بعد إطاحة حكومة أونج سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين، من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له إنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

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